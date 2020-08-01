هطلت أمطار خير وبركة على منطقة جازان أمس (الجمعة) أول أيام عيد الأضحى المبارك وتدرجت من متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة، سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة أولاً بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار الغامدي إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار، منها تجمعات للمياه في مدينة جازان في عدد من المواقع تركزت كثافتها في بعض الميادين والشوارع وتم تمرير هذه الحالات للجهات المعنية والخدمية وتم التعامل معها في حينه.

وأضاف أن بعض البلاغات كانت حالات لدخول مياه الأمطار إلى مجموعة من المنازل تمثلت في مدينة جازان (5) منازل، ومحافظة أحد المسارحة (29) منزلاً، ومحافظة أبو عريش منزلين، ومحافظة الدرب (40) منزلاً ولم تستوجب هذه الحالات إسكان أو إيواء أي من أسر هذه المنازل.

وتم بمحافظة صامطة مباشرة (30) منزلاً دخلت إليها مياه الأمطار، حيث تم إيواء (8) أسر يبلغ عدد أفرادها (47) شخصاً وذلك ممن استوجب إيواؤهم وفق الأضرار الناتجة من دخول مياه الأمطار بمنازلهم وتم التعامل مع جميع هذه الحالات في حينه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الغامدي إلى أن الفرق الميدانية باشرت حادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة دون أي خسائر بشرية ولله الحمد.

وأضاف، أن الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني ساهمت في إنقاذ عدد من الحالات منها تغريز (6) سيارات في كل من محافظات الطوال وصامطة وضمد، وتضررت عدد من المركبات من جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول وكان عددها (18) مركبة، في مدينة جازان (14) سيارة، ومحافظة أحد المسارحة سيارتين، ومحافظة صامطة سيارتين.

وذكر الغامدي أن جميع هذه البلاغات والحالات تمت مباشرتها ورصدها وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وقد بلغ عدد البلاغات الواردة لمركز القيادة والتوجيه أثناء الحالة المطرية نحو (300) بلاغ تم التعامل معها مباشرة من قبل الفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حينه. وحذر العقيد من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعدم عبورها أثناء جريان السيول وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه لاسمح الله، وأهاب بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.