أقامت سجون منطقة مكة المكرمة احتفالاتها بأول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع هدايا وحلويات بلغ وزنها أكثر من طن على مستوى سجون وإصلاحيات محافظات المنطقة، وذلك بحضور مديري السجون والإصلاحيات وعموم المنسوبين.

وتستمر الاحتفالات على مدى 3 أيام، وتشمل توزيع الهدايا وحلويات وقوالب حلوى على النزلاء والنزيلات في كافة سجون محافظات المنطقة، وتم تمديد أوقات الاتصالات الهاتفية للنزلاء والنزيلات من قبل ذويهم لمعايدتهم خلال أيام العيد، لتصبح من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.