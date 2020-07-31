بلغ عدد الذبائح التي تم تجهيزها بالمسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 3820 رأسا من الأغنام والماشية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة تتابع من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، كما تحرص على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وكانت أمانة الجوف كثفت جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيه من أمين الجوف، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.