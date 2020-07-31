استقبلت المسالخ الرئيسية في محافظة جدة أكثر من 10874 ذبيحة في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضحياتهم وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة محافظة جدة لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأضاف الزهراني: تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة ورفع طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فايروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ، وتم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات.

كما ساهمت الأمانة في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الزهراني على أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنوياً بالذبح خلال أيام (10 ،11، 12، 13) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية، وذلك قبل منحها الترخيص بالذبح، وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي فايروس كورونا، مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح.

مشيرا إلى أن أعداد المذبوحات كانت كالتالي:

مسلخ السبيل 910

مسلخ الخمرة 3625

المسلخ الرئيسي 6035

المسلخ المتنقل 304