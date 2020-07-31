جندت أمانة منطقة الرياض 4 آلاف عامل ومراقب وطبيب بيطريّ خلال موسم عيد الأضحى المبارك 1441، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلديّة المقدمة لسكان العاصمة في أسواق الأنعام القائمة والمراكز المؤقتة لبيع الأغنام والمسالخ الثابتة والمتنقلة والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

وتتوزّع أدوار العاملين في الميدان، ما بين منظمين لتسهيل حركة الدخول والخروج في مواقع بيع الأغنام والمسالخ، ومراقبين للتحقق من التزام الباعة والمرتادين بالإجراءات الوقائية والصحيّة المقررة من قِبل الجهات المختصة، وأطباء بيطريين يباشرون أعمال فحص الأضحية والتأكد من سلامتها قبل الذبح وبعده، وعمال يحافظون على نظافة الأماكن المخصصة لتقديم خدمات الأضاحي.

وتتكامل جهود أمانة الرياض في موسم عيد الأضحى لتمزج بين العمل الميداني المباشر بإشراف كفاءات متخصصة في مجال الرقابة والتنظيم، وبين توظيف التقنيات الحديثة للتيسير على السكّان وإرشادهم نحو أقرب مراكز خدمات الأضاحي القريبة من مساكنهم، مراعيّة في إجراءاتها اتخاذ كافة التدابير التي تضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

وراعت الأمانة في اختيارها لمواقع بيع الأغنام والمسالخ المتنقلة توفير المساحات الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المستفيدين، إلى جانب تطبيقها لفحص درجة حرارة المرتادين قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين، وإلزامهم بارتداء الكمامة، إضافة إلى مراقبتها المستمرة وعبر بث مباشر لحركة الأسواق من غرفة عمليّات مجهزة للتعامل السريع مع أي طارئ.