نفذ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم (الجمعة) أول أيام عيد الأضحى المبارك نحو 20 ألف أضحية، فيما تشير التوقعات إلى تنفيذ ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف ذبيحة حتى مساء اليوم وسط إجراءات احترازية.

وأنشئ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي عام 1403 (1983م)، وتم إسناد مهمة تنفيذ المشروع إلى البنك الإسلامي للتنمية، حيث يهدف المشروع إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية نيابة عنهم، وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة والعقيقة نيابة عمن يرغب من عموم المسلمين، وتوزيع اللحوم على فقراء الحرم ونقل الفائض إلى المستحقين في 27 دولة.

ويشرف على أعمال المشروع لجنة إشرافية (لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي) تتكون من ممثلي عدد من الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة المباشرة بأعمال المشروع، مكونة من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الحج والعمرة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياة والزراعة، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بدور الإدارة والتنفيذ لكافة الأعمال وذلك بالتعاقد مع شركات متخصصة ذات كفاءة لتنفيذ أعماله.