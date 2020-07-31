أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1686 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4460 حالة تعافٍ إضافية، و24 حالة وفاة جديدة.

وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 275.905 حالات، من بينها 37.381 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2033 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2866 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (178)، خميس مشيط (106)، الرياض (99)، الهفوف (84)، المدينة المنورة (68)، حائل (61)، جازان (58)، بريدة (56)، المبرز (50)، الدمام (50)، أبها (45)، جدة (41)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (517)، الطائف (334)، بريدة (265)، الدمام (255)، الهفوف (225)، جدة (219)، المبرز (166)، حائل (162)، مكة المكرمة (154)، خميس مشيط (114)، المدينة المنورة (88)، جازان (87)، الخبر (82)، محايل (79)، سكاكا (69)، القطيف (65)، الظهران (62)، عنيزة (61)، حفر الباطن (56)، المظيلف (53)، أبها (51)، تبوك (48)، نجران (48)، القنفذة (47)، الجبيل (44).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.