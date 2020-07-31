تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم (الجمعة)، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هنأه ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجيله على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.