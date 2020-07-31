استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالقصر الحكومي اليوم (الجمعة)، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، مؤكداً أن المواطنين أجمعين قد استبشروا برؤية خادم الحرمين الشريفين مغادراً مستشفى الملك فيصل التخصصي مساء أمس، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية سالماً معافى، مبتهلين للمولى القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقال: سعادتنا في هذا العيد زادت برؤيته قد غادر المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، منوها بحرص خادم الحرمين الشريفين بترأسه اجتماع مجلس الوزراء أخيراً من مقر إقامته في المستشفى، وإصراره على أن لا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى وكانت هذه رسالة لكل محب ولكل مواطن والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مؤكداً أن نسب التعافي مطمئنة خصوصا في منطقة تبوك التي وصلت نسب التعافي فيها إلى 90%، داعياً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من مواجهة وانتشار فايروس كورونا، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، مشيداً بجهود العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة بالتعامل مع هذه الجائحة، سائلاً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه بهذه المناسبة.