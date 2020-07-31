دفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بأكثر من أربعين فرقة إسعافية و150 متطوعاً ومتطوعة لتغطية صلاة عيد الأضحى بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمنطقة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.



وأشارت الهيئة إلى مشاركة 18 فرقة إسعافية داخل المدينة، وتمركزت 8 فرق وعشر فرق تطوعية إسعافية رجالية ونسائية في ساحات المسجد النبوي، وبلغت الفرق الإسعافية الأرضية في المحافظات والقرى والطرق الخارجية التابعة للمنطقة 23 فرقة إسعافية وتم البدء في تنفيذ هذه المهمة من منتصف ليلة العيد وحتى انتهاء التمركزات.