بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.



وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسوماروغا، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.



وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسوماروغا، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.