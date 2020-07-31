أدى جموع المصلين شعائر صلاة عيد الأضحى في مساجد جدة وسط إجراءات احترازية وفق البرتوكولات الصحية الخاصة بالمساجد.

«عكاظ» رصدت توافد المصلين وسط انتشار المتطوعين ومنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجه فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441 في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة. وأكد أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد.