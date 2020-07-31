رفع عدد من أمراء المناطق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إثر مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وعبر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. ودعا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.

من جانبه، قال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في برقية رفعها للملك سلمان: «يسرني أن أرفع لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح». وأضاف: «سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم».

من جهته، قال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها للملك سلمان: «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن منّ الله عليكم بالصحة والعافية». وأضاف قائلاً: «مولاي لقد أشاعت رؤيتكم وأنتم تغادرون المستشفى سالماً معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكافة المواطنين بالمملكة، مبتهلين للمولى القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لِتُواصِلون مسيرتكم العظيمة لما فيه عِز ورِفعة البلاد، والله يحفظكُم ويرعاكم».

وبدوره، رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين قائلا: «نعم المولى تتوالى في هذا الشهر الفضيل، ومنها أن من عليكم سيدي بالشفاء، فنحمد الله عز وجل على هذه النعم المتوالية، ونشكره على ما منّ به وتفضل، ونسأله أن يديم عليكم نعمة الصحة، وأن يمدكم بالعون والتأييد، ويديمكم ذخراً وقائداً ملهماً مسدداً لبلادنا، وللأمتين العربية والإسلامية».

وهنأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الأمتين العربية والإسلامية بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. وقال في برقية بعثها: «إننا نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بسلامتكم يا مولاي، ونحن نحمد الله الكريم أن منّ عليكم بالشفاء، وأن منّ علينا وعلى شعبكم العظيم برؤيتكم وأنتم تغادرون المستشفى بصحة وعافية، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، وبدوام الصحة والعافية، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية».

وقال أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل: «فرحتنا لا توصف ونحن نشاهد خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى في أحسن حال، وأكمل صحة». وأضاف: «باسمي واسم أهالي منطقة القصيم نرفع لمقامكم الكريم التهنئة بسلامة وعافية والدنا وقائدنا سيدي الملك سلمان، الذي جعل من خروجه سالماً معافى عيدنا عيدين، فلله الحمد والثناء، سائلاً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية».

ورفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة خروجه من المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

وقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة خروجه بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح. وقال: «إن الفرحة بسلامتكم ارتسمت على محيا الجميع من أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية وقلوبهم وألسنتهم تلهج بالشكر للمولى القدير وتدعوه أن يحفظكم ويسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية ويديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم».

وهنأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خادم الحرمين الشريفين بعد أن من الله عليه بالشفاء وخروجه من المستشفى، قائلا: «مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم المستشفى والقلوب تنبض حبا وولاء، والأكف ترتفع للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته حتى قرّت أعيننا باكتمال شفائكم اليوم وخروجكم من المستشفى. وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه بأن يرعاكم ويقيكم من كل سوء ومكروه، وأن يبقيكم سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادتكم الحكيمة. سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية».

وقال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف: «إن الجميع استبشر خبر مغادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى في ليلة عيد الأضحى المبارك، لتعم الفرحة أرجاء وطننا العزيز بشفاء قائد مسيرتنا وباني نهضتنا». وأضاف: «إن الملك سلمان زرع محبته في قلوب شعبه الوفي الذي ما انقطع عن الدعاء له بالشفاء والعمر المديد، ويؤكد دوماً التفافه حول قيادته».