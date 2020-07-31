باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الرياض - سدير، نتج عنها 15 إصابة، ووفاة شخصين، وذلك مساء أمس (الخميس).

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: «إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم 4 سيارات، حيث تم توجيه 13 فرقة إسعافية للموقع بزمن استجابة بلغ 8 دقائق، كما تواجدت القيادة الميدانية في الموقع، إذ تبين وفاة شخصين، و15 إصابة، منها حالتان خطيرتان، و3 حالات متوسطة، و4 حالات طفيفة، فيما تم علاج حالة في الموقع بعد أن رفض النقل، وتم نقل 4 حالات من جهات إسعافية أخرى، حيث تم توجيه جميع الإصابات لمستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى حوطة سدير».

وأكد الجلاجل توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.