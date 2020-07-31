سجلت منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية حضورا لافتا في الحج الاستثنائي وأداء مهماتهن في خدمة الحاجات وتنظيم دخولهن إلى المصليات في مسجدي نمرة والمشعر الحرام بالمشاعر المقدسة، ومراقبة الأوضاع، ومتابعة أعمال نظافة السجاد والأسطح، كما تشارك حارسات الأمن في تنظيم دخول الحجاج عبر الأبواب المخصصة، وتوفير المساحات الكافية بينهم وتطبيق التباعد، حسب الإرشادات والعلامات الموضوعة. وكانت وزارة الشؤون الاسلامية استحدثت تطويرات عدة في مشاركتها بموسم الحج عبر تخصيص روبوت آلي خاص بتقديم الفتاوى عن بُعد، كما عمدت إلى تفعيل التطبيقات الإلكترونية على بوابة الوزارة الرسمية، الخاصة بتوعية الحجاج، مثل «زاد الحاج والمعتمر» و«هدي النبي بالحج» باللغتين العربية والإنجليزية، تصف رحلة الحج وأحكامه ومقاصده.