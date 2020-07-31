أطلقت مديرية سجون منطقة المدينة المنورة مبادرة (عيد سعيد الثانية) وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة و البريد السعودي بالمدينة المنورة ولجنة تراحم المدينة ومبادرة خير المدينة. وتهدف المبادرة الى مشاركة النزلاء والنزيلات وذويهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن المبادرة إهداء سلال غذائية، وأضاحي العيد لأسر النزلاء والنزيلات، وتمكين النزلاء من أداء شعيرة الأضاحي عبر كوبونات مخصصة لذلك، وتنفيذ احتفال العيد وتوزيع الهدايا داخل سجون المنطقة.

وتأتي هذة المشاركة امتداداً للمبادرة الأولى والتي تم إطلاقها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جهته ثمن مدير السجون العقيد محمد بن علي الحارثي الدور البارز الذي يُقدم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لمديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة وحرصهم على مشاركة النزلاء والنزيلات وأهاليهم جميع المناسبات تحقيقاً لأهداف المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج إجتماعية تعيد الثقة للنزلاء والنزيلات وتزرع البسمة على محياهم.