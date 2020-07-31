رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أبناء منطقة جازان كافة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار».

وثمن سموه عالياً الجهود المكثفة لإنجاح موسم الحج الاستثنائي في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، داعياً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع.

كما رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال: «يطيب لي أن أرفع لكم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله - عز وجل - أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتموا حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله».

كما رفع أمير الجوف التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى البلاد بالخير والنماء.

كما رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونوه بهذه المناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم الحج الاستثنائي ومعالجة آثار جائحة فايروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات والتسهيلات والمساعدات التي مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.

وقال: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة قيادة وشعباً وسائر بلاد المسلمين باليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها ووحدتها، وأن يقيها كل سوء ومكروه».

كما رفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الحكيمة، وأن يرحم شهداءنا، وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

كما رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: «إن ما تحقق من جهود وخطوات مباركة خلال موسم الحج لهذا العام وعبر ما نفذ من إجراءات احترازية وقائية، وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة، يعكس جانباً مما تبذله الدولة ـ أيدها الله ـ لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين وعموم المسلمين، خلال هذه الجائحة وموسم حج هذا العام 1441هـ».

ونوه أمير منطقة القصيم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل، مشيراً إلى أن ذلك المنهج هو ديدن هذه البلاد الطاهرة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله - حتى هذا العهد الميمون بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى العلي القدير أن يعيده علينا ونحن جميعاً في موفور الصحة والعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يحفظ ضيوف الرحمن وينصر جنودنا على ثغور الوطن، إنه سميع مجيب.

كما رفع نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز خالص التهنئة وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

كما رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال: «يطيب لي أن أرفع لكم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وأسأل الله - عز وجل - أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب في ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وتطوره في مختلف المجالات».

كما رفع أمير منطقة حائل التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء.

كما رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بمزيد من الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه».

كما رفع نائب أمير منطقة حائل التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: «يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى أن يعيده على سموكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

كما رفع ‏نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونوه بالجهود المباركة التي تبذلها جميع القطاعات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

‏ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعواما عديدة بالصحة والعافية، وعلى البلاد بالخير والمسرات، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويرفع هذا الوباء عن الجميع، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أبناء منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله - بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار».

منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل، داعياً المولى العلي القدير أن يعيده علينا ونحن جميعاً في موفور الصحة والعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يحفظ ضيوف الرحمن وينصر جنودنا على ثغور الوطن، إنه سميع مجيب.

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أبناء منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، مثمنا سموه الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لإنجاح موسم الحج الاستثنائي في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

كما رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب في برقيته عن صادق الدعوات بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهودهما الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا في أمن ورخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه خير المملكة والأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالعون والتأييد، ويوفقهما للتيسير على الحجيج، وتحقيق مقاصد الشريعة بحمايتهم وتوفير احتياجاتهم، في ظل ما اتخذته المملكة من إجراءات، وما وفرته حكومتها من تسهيلات وخدمات لضمان أمن وراحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وحرصهما على أن يكون حج هذا العام وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويلهمهما التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.

كما رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

ونوه بالجهود المتميزة لإنجاح موسم الحج في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، داعياً الله أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع.

كما رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال في برقية رفعها للملك المفدى «يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح».

وأضاف أمير منطقة الرياض «وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم».

كما رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع نائب أمير منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة «نحمد الله عز وجل على منه وفضله وكريم عطائه برؤيتنا اليوم لسيدي خادم الحرمين الشريفين وهو بأتم صحة وعافية».

وأضاف نائب أمير منطقة الرياض أن الفرحة اليوم تكتمل والحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج في أمن وأمان وسلامة صحية بفضل من الله ثم بما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين من اهتمام ومتابعة ورعاية. سائلين المولى أن يتقبل منهم وأن يمد في عمر سيدي الملك المفدى - أيده الله - بالعمر في عافية دائمة وعزة وتمكين".

كما رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يوفقه - أيده الله - لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والمزيد من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلاً الله أن يُعِيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة وتمام العافية.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل الأمير بدر بن سلطان الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه ونيابة عن الرياضيين كافة في المملكة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ، وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «نعيش ـ ولله الحمد ـ في نعم عظيمة بفضل الله ـ عز وجل ـ، ثم بقيادة حكيمة تضع الإنسان نصب أعينها في كل الشؤون، وتبذل الجهود وكل ما من شأنه رفعة بلادنا الغالية، في كل رخاء وشدة، وما نمر به في هذه الفترة جرَّاء جائحة فايروس كورونا المستجد لدليل على اهتمام ونجاح الخطط كافة التي وضعتها حكومتنا الرشيدة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي، وفي مقدمتها موسم حج هذا العام 1441هـ».

وأضاف: «الدعم المستمر والسخي من قبل حكومتنا الرشيدة لقطاع الرياضة أسهم وسيسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في تحقيق التميز على الصعيدين المحلي والعالمي، بعد أن حظي القطاع باهتمام كبير في خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030، سائلاً العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها ورخاءها».

كما رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه الوزير الجدعان الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة، التي جعلت المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وتأمين احتياجاته الأساسية وضمان عدم تضرره، أولوية قصوى في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا عالميًا، مشيدًا بالمبادرات التي اتخذتها القيادة الحكيمة حرصًا على عدم تضرر اقتصاد المملكة وتنميتها، والحرص على التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد والمنشآت والأسر المحدودة الدخل والأنشطة الأكثر تضررًا، وتكاتف الجهود من القطاعين الحكومي والخاص بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة والأعمال مع الالتزام التام بتعليمات واشتراطات السلامة التي حددتها الجهات الصحية صاحبة الاختصاص، الأمر الذي يسهم بالخروج من الأزمة بأقل الأضرار.

ونوه الوزير الجدعان بالدور الكبير والقيادي للمملكة الذي يعكس ثقلها ومكانتها الدولية الكبرى في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية، فمن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، نجحت المملكة في توحيد الجهود المنسقة والمجمعة لمواجهة الجائحة عالميًا، والحد من تأثيراتها وتداعياتها الاقتصادية الكبرى على الاقتصادات الصغيرة والأكثر تضررًا، وسعت لحشد التأييد الدولي للجهود الرامية إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي، واستعادة الثقة، والحد من الآثار الاقتصادية السالبة، ودعم الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لفايروس كورونا، خاصة للدول الأكثر تضررًا، الأمر الذي لاقى استحسان وتقدير العالم بما يعكس مكانة المملكة والتزاماتها ومسؤولياتها الدولية.

واختتم الجدعان تصريحه: «إذ نهنئ القيادة الحكيمة والشعب السعودي كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نجدد العهد على مواصلة العمل والعودة بحذر حتى نتجاوز الخطر، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية المختصة، سائلين الله العلي القدير أن يرفع البلاء والوباء عن العالمين، وأن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».