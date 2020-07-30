أعلن الديوان الملكي اليوم (الخميس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر المستشفى.وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي: «غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية».وكان الديوان الملكي قد أعلن في بيان بتاريخ 23 يوليو 2020، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، على أن يمضي -حفظه الله- بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي. وقد وجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.