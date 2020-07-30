لم يعد انقطاع التيار الكهربائي عن سكان مركز المحاني الواقع شمال الطائف، أمراً مستغرباً، إذ اعتادوا على الظلام الدامس ليلياً، والحرارة في النهار، لكن بلا حلول تنهي معاناتهم حتى الآن.

وعاش سكان مركز المحاني معاناة صعبة للغاية طوال الأيام الماضية مع انقطاعات التيار اليومية في الصباح والمساء، ووصل الحال في عشرات المنازل إلى 24 ساعة من دون كهرباء، ما ألحق خسائر مادية ومعنوية للعديد من المواطنين والمقيمين.

واشتكى مواطنون من تردي خدمة التيار الكهربائي، الذي استمرت معاناته منذ 10 أيام وحتى الآن مع استمرار وتكرر الانقطاع.

ويقول المواطن سعد العتيبي: «تسبب انقطاع الكهرباء في تضرر عدد كبير من المحلات التجارية والمنازل، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المجمدة، نتيجة لحرارة الطقس، وكذلك زادت معاناة المرضى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية»، فيما يشير المواطن محمد الروقي إلى أنهم تقدموا بعشرات البلاغات عن الانقطاعات، لكن لا جدوى منها، بل إن الوضع لم يتغير -على حد قوله-.

ويؤكد مواطنون آخرون أن انقطاعات التيار الكهربائي تسببت في فصل شبكة الهواتف المتنقلة، وتلجأ بعدها فرق الصيانة من شركة الكهرباء إلى إعادة التيار، وبعدها بدقائق يعود الانقطاع، مطالبين بإيجاد حل لهذه المعاناة، التي ألحقت الضرر بالمحلات التجارية والمنازل السكنية.

وحاولت «عكاظ» التواصل مع الشؤون الإعلامية بالشركة السعودية للكهرباء، لكن من دون رد، بينما أوضح مركز البلاغات في الشركة وجود عطل تسبب في انقطاع التيار عن مركز المحاني.