أنهت أمانة المنطقة الشرقية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1441، في حاضرة الدمام، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.

كما قامت بأعمال الزينة التجميلية في مختلف مداخل الدمام والواجهة البحرية والدوارات، وتركيب أشكال الإنارة المختلفة على الأشجار وأعمدة الإنارة بكافة الطرق والميادين بمدن الحاضرة، إضافة إلى الكباري وما يأتي ضمنها.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة استعداداتها بتقديم أفضل الخدمات لزوار وسكان المنطقة الشرقية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة بأعمال التزيين بالإنارات وتجميل الطرق والميادين وما يأتي ضمنها، حيث عمدت إلى تركيب أعمال الزينة التجميلية بمواقع مختلفة شملت مداخل الدمام والواجهة البحرية والدوارات، جاء أولها تزيين الكباري الواقعة على مداخل الدمام، وشملت كبري طريق الجبيل مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، كبري طريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه نحو منطقة غرب الدمام، كبري طريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه إلى داخل الدمام، كبري طريق الخليفة أبو بكر الصديق مع الملك فهد بن عبد العزيز.

ونوّه الصفيان إلى انتهاء الأمانة من تزيين دوار سيهات، دوار الصدفة، دوار الأشرعة، دوار الصواري، مُشيراً لنصيب الواجهة البحرية من التزيين بأن تم تضمين إنارة لثلاث نوافير، وإنارة للممرات داخل الواجهة.

كما أنهت الأمانة استعدادها لاستقبال الزوار بتهيئة المواقع والساحات احتفالا بالعيد، وتجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، لاستقبال زوار المنطقة بوضع خطة متكاملة تشمل الحدائق والساحات والمتنزهات وتجهيز الحدائق العامة، وصيانة المزروعات فيها والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق وتعبئة خزاناتها بالمياه، إضافة إلى تشديدها على أعمال الرقابة بصفة عامة على الأسواق، واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه المخالفين.

من جانب آخر تم تزيين بعض مباني الأمانة كمبنى وكالة التعمير والمشاريع بالإنارة وأعمال الزينة.