أنهت بلدية وسط الدمام كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في ما يخص أعمال صيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا جاهزية جميع المرافق العامة لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مسح 831.006 أمتار مربعة من المسطحات الخضراء وزراعة 65.750 زهرة موسمية، وغرس أكثر من 77 شجرة متنوعة في الكورنيش والحدائق والطرقات العامة، فيما تمت صيانة أكثر من 111 لعبة من ألعاب الأطفال، وإعادة الدهان عليها وتطهيرها باستخدام أكثر من 930 لترا من الماء والكلور المخفف، والتأكد من جودة العوازل المطاطية الخاصة بأرضية الألعاب.

ولفت إلى أن 47 حديقة ومتنزها جاهزة لاستقبال الزائرين في نطاق البلدية، وتم التأكد من صيانة كافة دورات المياه في الكورنيش والحدائق وتهيئتها للزائرين، داعيا الجميع إلى الاستمتاع والمحافظة على المرافق العامة والتعاون مع البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية أو من خلال مركز 940.