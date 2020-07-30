نفّذت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الخميس 570 جولة رقابية، إضافة إلى أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 52 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19» في الأسواق والمراكز التجارية، و14 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

وللحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واصلت الأمانة جهودها التعقيم والتطهير، حيث غسلت وعقمت وطهرت 741 موقعاً، بمشاركة 8973 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تستقبل كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمعالجتها، داعيةً الجميع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات، الأمر الذي يستوجب الحذر لضمان الصحة والسلامة.