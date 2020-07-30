رصدت «عكاظ»، خلال جولتها الميدانية بسوق الأغنام في محافظة أحد رفيدة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض أضاحي العيد، والتي وصلت إلى 1900 ريال في ظل حركة شرائية متوسطة، فيما تفاوتت أسعار الكثير من المواشي بين 1200 ريال إلى 1500 ريال في ظل الاحتياطات الاحترازية التي تقيد بها الباعة وكذلك المشترون للوقاية من كورونا.

وقال لـ«عكاظ» المواطن محمد الوادعي: هناك ارتفاع مبالغ في سعر بعض الأضاحي وصل إلى 1900 ريال، ويعتبر مناسبا في عدد قليل جداً منها، وقمت بشراء خروف العيد بمبلغ 1500 ريال وأظن أن سعره مناسب مقارنة بسوق الأغنام بمحافظة خميس مشيط، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر بعض الأضاحي فيه مبلغ 2200 ريال.

وقال المواطن محمد البشري: أرى أن الأسعار متفاوتة، وهناك العديد من الأضاحي التي يختلف سعرها مابين 1200 ريال إلى 1600 ريال، وكل حسب قدرته المالية في الشراء.

وأكد المواطن ناصر القحطاني (صاحب أغنام) أن ارتفاع أسعار الأغنام خلال موسم عيد الأضحى المبارك، سواء في سوق الأغنام في المحافظة على وجه الخصوص أو بقية أسواق محافظات عسير، أمر طبيعي وهذا ما اعتاده البائعون والمشترون منذ سنوات عديدة، حيث يشتري الشخص حسب قدرته المالية، والخيارات كثيرة جداً أمامه، نظراً لتفاوت الأسعار والتي ربما تبدأ من 700 ريال، مضيفا: أصحاب الأغنام يتكبدون التكاليف عند القيام عليها والاعتناء بها، وعند بيعها لا يبالغون برفع سعرها، وهناك نسبة كبيرة جدا من المشترين يُعجبون بأسعارها المناسبة.