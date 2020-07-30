فعّلت بلدية محافظة الخفجي اليوم (الخميس) خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لذبح الأضاحي في مسلخ محافظة الخفجي، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامنا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني إن الخدمة تتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيا لذبح أضاحيهم في مسلخ المحافظة، بهدف التخفيف من الازدحام عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود البلدية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، تماشيا مع الجهود المبذولة والإرشادات التي أصدرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت الى أن خطوات الاستفادة من الخدمة، تتم عبر تقديم الطلب إلكترونيا من قِبل المستفيد عبر بوابة الأمانة الرقمية، لتتم مراجعة طلبه ومن ثم إشعار المستفيد برسالة نصية تفيده باليوم والوقت المسموح له في التوجه إلى مسلخ المحافظة لذبح أضحيته، تحت عنوان «سهلناها عليك»، مؤكدا أن هذه الخدمة تساهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قِبل بلدية محافظة الخفجي.

وأكد الحميداني أن البلدية تعمل جاهدة في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين لتسهيل ذبح أضحيتهم وتخفيف من الازدحام التكدس.

رابط الخدمة:

https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/Shared/slaughterhouseservice.aspx