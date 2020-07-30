بدأت بلدية محافظة القطيف تهيئة امتداد شارع زين العابدين في عنك واستكمال امتداد الشارع حتى شارع الملك عبدالعزيز بعد نزع عدد من عقاراته.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية بدأت تهيئة امتداد شارع زين العابدين في عنك بعد نزع ملكية عدة عقارات تمهيداً لأعمال السفلتة والأرصفة بطول 800 متر وعرض 40 مترا ليلتقي مع طريق الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أن عدد العقارات المنزوعة (جزئيا أو كليا) لصالح الطريق بلغ 13 عقارا، مضيفا أن المساحة الإجمالية المنزوعة من الأراضي لصالح الطريق تتجاوز 33.003 أمتار مربعة فيما تبلغ المساحة الإجمالية المنزوعة من المباني القائمة لصالح الطريق 809 أمتار مربعة.

وقال إن مشروع تطوير وسفلتة شوارع عنك يأتي ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية، واستمرارا لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وأضاف أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع مدينة القطيف وتوابعها، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة.