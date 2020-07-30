أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم لجميع القطاعات بنسبة 67%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته «الصحة» أخيرا عن إضافة نحو 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».