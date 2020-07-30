اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد نمرة، بعد أن بدأوا مع إشراقة صباح اليوم (الخميس) التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر «لتأدية أهم أركان الحج، وهو «الوقوف بعرفة» مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.

وأشرفت وزارة الحج والعمرة، على تصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وسط خدمات متكاملة وموارد بشرية وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ليؤدي حجاج بيت الله الحرام حجهم بسلام آمنين.