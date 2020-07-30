أعلنت جامعة الملك فيصل، قبول طلبات المتقدمين والمتقدمات على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الحامعي 1441-1442هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 9275 متقدماً ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدماً ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026، وفي الدفعة الثالثة بلغ 9275.

وأشار إلى أن مجمل من تم منحهم فرصاً لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.