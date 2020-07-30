أعادت بلدية محافظة بارق، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بربيعة خلال اليومين الماضيين، فتح ومسح جميع الطرق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم.

وقد باشرت معدات البلدية بمسح الطرق وإزالة مخلفات السيول، وتواصل فرقة الطوارئ بالمركز حالة استعدادها مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير عامة، حيث شهدت قرى مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم هطول الأمطار الغزيرة عليها وتضررت بعض الطرق من مياه السيول.

ودعت بلدية بارق المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم.