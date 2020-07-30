أعلنت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة توقف نشاط ساحة المزادات بالمدينة الغذائية بدءا من اليوم (الخميس) على أن يستأنف النشاط فجر الإثنين القادم في الوقت الذي تستمر فيه مبيعات التجزئة في أركان جادة التمور وسط المنطقة المركزية على طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي)، وهي منطقة مخصصة لبيع التمور لرواد الأعمال من الشباب والشابات، كما تستمر الفعاليات المصاحبة في قلب المنطقة المركزية أمام مجمع عنيزة التجاري بهدف تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.

وبين رئيس اللجنة التجارية بالغرفة وعضو لجنة تنمية الاستثمار في محافظة عنيزة محمد بن عبدالله الموسى أن تفعيل هذا الموقع بالحراك الاقتصادي جاء بتوجيه من محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، لحرصه واهتمامه بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع لجنه الاستثمار، ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ولجنة المطاعم، وكذلك لجنة سيدات الأعمال، ولجنة رواد الأعمال بالغرفة.