أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم في مكة المكرمة إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية والذهاب للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم ومن ثم وصولهم لمقر السكن المخصص لهم في مشعر منى بالمواعيد المحددة في تنظيم حجهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموسم حج 1441. وسيقضي الحجاج يوم التروية في منى قبل انطلاقهم في رحلة التصعيد صباح عرفات، حيث استكملت قيادات أمن الحج وجميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن استعداداتها وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة لتسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج بأمان وطمأنينة. وقال الشلهوب: يواصل رجال الأمن تنفيذ مهماتهم بفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة لتنفيذ تعليمات منع الدخول إلى المشاعر بدون تصريح وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وسيتم الاستمرار في ذلك حتى نهاية تاريخ 12/12/1441.فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، بينها مستشفى متنقل، وذلك لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.وقال العبدالعالي في الإيجاز الصحي اليومي لموسم حج 1441، الذي عقد أمس (الأربعاء)، تم تخصيص 51 عيادة لتقديم الرعاية اللازمة للحجاج، و62 فريقا ميدانيا وتوفير 200 سيارة إسعاف في المشاعر لمواكبة حركة وتنقلات الحجاج، وأخرى مجهزة بطواقمها داعمة لها، إضافة إلى 8 آلاف من الكوادر البشرية سواء من الممارسين الصحيين أو المساندين أو الداعمين يواكبون أعمال الحج. وأكد العبدالعالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.