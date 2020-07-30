عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور المملكة المغربية حاليا، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك أدلى وزير الخارجية بتصريح لوسائل الإعلام، أوضح فيه أنه بحث مع نظيره المغربي مختلف جوانب العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يجمع بينهما من وشائج أخوة تاريخية وثيقة.وأوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية المغربي عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين الشقيقين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة. من جهته، أشار وزير الخارجية المغربي إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والقوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والمؤطرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات الداعمة لها، مشيرا إلى أنه تباحث مع الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد وزير الخارجية المغربي دعم بلاده لكل المواقف التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها وسيادتها وأمن مواطنيها، عاداً سلامة الأراضي السعودية خطاً أحمر بالنسبة للمملكة المغربية التي ستظل تساندها في كل المحافل والمنظمات الدولية.فلم تكن الجولة المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في دول شمال أفريقيا بروتوكولية على الإطلاق؛ فالمملكة تعرف متى تتحرك ولماذا وما هي منطلقات التحرك السعودي الجبار، الذي بدأ من القاهرة العمق العربي، مروراً بتونس، ووصولاً إلى الجزائر، ومن ثم تونس والمغرب، والذي يهدف لتكريس الموقف السعودي الرافض للتدخل الخارجي في الشأن الليبي ونهب خيرات الدول العربية، ومجابهة الإرهاب الإخواني، والتأكيد على أن أمن مصر وليبيا من صميم الأمن القومي العربي.المملكة أعلنت موقفها من اليوم الأول لمحاولة المساس بوحدة وسيادة مصر وليبيا؛ وأنها تعتبره خطا أحمر، فأي تهديد لهما يمثل تهديدا للمملكة، وتعرف جيدا كيفية التعامل مع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والمصري، ومتمسكة بوحدة ليبيا وعدم التدخل الأجنبي الذي تمثل في التواجد التركي عبر نقل العناصر الإرهابية والمرتزقة من سورية، ودعم الموقف المصري بكل قوة بما يخدم المصالح ويوجد سبل الحل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك، الذي تمثل المملكة ومصر العمودين الأساسيين فيه.وجاءت تأكيدات وزير الخارجية السعودي في القاهرة على دعم المملكة الكامل للموقف المصري وإعلان القاهرة وعلى أهمية حل الموقف الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن القومي المصري وضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها كرسالة واضحة لموقف المملكة التي كانت ولا تزال حريصة على منع التدخلات في الشأن المصري والليبي.وفي محطة تونس؛ تعززت الرؤية السعودية التونسية في ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة، إلى جانب التأكيد على أن حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا في إطار ليبي- ليبي، ودون أي تدخلات أجنبية. وعندما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واستعداده المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون، ووضع حد للأزمة التي أثرت سلبا على دول الجوار، فإنه يضع النقاط على الحروف إزاء رفض التدخلات في ليبيا.