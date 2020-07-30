أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، ضرورة إخلاص النية لله في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس بعنوان «وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام»، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية عبر البث المباشر في منصة تويتر. ووجه الفوزان عموم المسلمين والحجاج بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة هي أيام العشر، عشر ذي الحجة، وفي آخرها يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.