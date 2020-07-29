أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهمات رجال الأمن لتسهيل وتيسير انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية في منى تمهيدا لانتقالهم إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، كما أوضح اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يوجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وذكر المقدم طلال الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فايروس كورونا، مؤكداً أن الجهات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً محكماً حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول إليها أو الوجود فيها دون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.