وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، بتخصيص عدد من العقارات البلدية كمواقع للباعة الجوالة وعربات بيع الأطعمة.

وأكد الحقيل في تعميم عاجل وجهه للبلديات (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) أن ذلك يأتي ضمن جهود القطاع البلدي في تطوير منظومة الاستثمار البلدي ومعالجة مظاهر التشوه البصري بما يساهم في رفع جمالية المدن وتمكين قطاع الأعمال، ونظراً لتأثير الوقوف العشوائي للباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة سلباً على حركة سير المرور وسكان الأحياء.

وقال الحقيل في التعميم: نرغب بتخصيص عدد من العقارات البلدية بما فيها الحدائق والساحات والمرافق العامة للاستفادة منها كمواقع للباعة والجوالة وعربات بيع الأطعمة، وعرضها في بوابة الاستثمار البلدي «فرص» كمواقع تأجير مؤقت، وذلك بما يتوافق مع ضوابط تأجير العلاقات البلدية لأغراض مؤقتة وذلك خلال 14 يوم عمل بجميع المواقع التي تم عرضها.