أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1759 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة، فيما لم تسجل المشاعر المقدسة أي حالة إصابة أو وفاة بسبب الفايروس، وبذلك بلغت نسبة التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة 167.4%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 272.590 حالة، من بينها 41.205 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2063 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 228.569 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2816 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من الفايروس من إجمالي الإصابات إلى 83.85%.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء (62.845) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3.237.731) فحصا.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الهفوف (160)، مكة المكرمة (122)، الرياض (108)، المدينة المنورة (83)، الدمام (70)، ينبع (55)، جازان (51)، أبها (49)، المبرز (47)، جدة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (320)، أبها (248)، الدمام (242)، جدة (173)، الهفوف (150)، الطائف (130)، مكة المكرمة (128)، الخبر (105)، المبرز (104)، القطيف (78)، حفر الباطن (73)، بريدة (68)، نجران (68)، الجبيل (64)، المدينة المنورة (57)، خميس مشيط (56).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.