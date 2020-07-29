كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، نجاح إتمام حجاج بيت الله الحرام اليوم (الأربعاء) لطواف القدوم والسعي، بتحقيق التباعد لمسافة آمنة وتطبيق البرتوكولات التي أقرتها وزارة الصحة ونفذتها وزارة الحج والعمرة والقطاعات الأمنية والخدمية الأخرى.

وقال مشاط إن من أهم المحاور تطبيق الشروط الصحية سواء في أماكن الإسكان أو الحافلات وفق الاحترازات المعتمدة، مشيرا إلى أن وزارة الحج والعمرة وفرت إسكان الحجاج في الأبراج السكنية بمشعر منى بعد أخذ الاحترازات والبروتوكولات الوقائية.

وبين نائب وزير الحج والعمرة أنه سيتم تقديم وجبات للحجاج مسبقة التحضير، بعد أن تم تكليف إحدى الشركات المخصصة بتقديمها في جميع مساكن الحجاج والحافلات ومناطق الانتظار.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأمنية، سيتم غدا نقل ضيوف الرحمن من مشعر منى مباشرة إلى مسجد نمرة، للاستماع لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد ذلك سيتم نقلهم لمساكنهم المجهزة المتضمنة كافة الوسائل الاحترازية.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا مع إشراقة صباح اليوم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم «اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان.

وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في «البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441»، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي «الصحن» و«المسعى» قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام.