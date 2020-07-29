دعت أمانة تبوك المتنزهين، إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.



وأكدت الأمانة، أنها أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتهيئة 258 حديقة ومتنزهاً عاماً على مستوى المنطقة، وتكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت بنشر عدد من لوحات تهاني العيد، لمشاركة الأهالي فرحتهم بيوم العيد.



وأوضحت الأمانة أنها قامت وضمن خطتها بتهيئة الحدائق والمتنزهات وتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، إضافة إلى معالجة عدد من الشوارع، وصيانة إنارة الشوارع، مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا.



وأشارت أمانة تبوك، إلى أنها أنهت خلال الأشهر الماضية استزراع ما يزيد على مليون زهرة حولية صيفية في ميادين وشوارع المدينة إضافة إلى أعمال وتجميل البلديات التابعة، بهدف تعزيز المظهر الحضاري العام والشكل الجمالي الذي تتمتع به منطقة تبوك بكافة مدنها والمحافظات التابعة لها، ولإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار، بالإضافة إلى قص وتشكيل 2800 شجرة بزروميا للمحافظة على السلامة المرورية لسالكي الطرقات، وتكريب عدد 1500 نخلة بلدي وعدد 50 نخلة واشنطونيا، وتعشيب عدد من المسطحات والمتنزهات العامة لأكثر من مليون وأربعمائة متر مربع من إجماليها والتي تزيد فيها المسطحات الخضراء لأكثر من مليون وتسعمائة متر مربع، بالإضافة إلى صيانة عدد من شبكات الري وصيانة الأعطال لـ 104 من الشبكات المنتشرة على مساحات الرقعة الخضراء بالمدينة.