وقال المصدر إن المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
وأكد المصدر المسؤول استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
النقاط التنفيذية للآلية:
- استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين
- إعلان «الانتقالي الجنوبي» التخلي عن الإدارة الذاتية
- تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن
- تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات خلال 30 يوماً
- خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين
- إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب