شددت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان على أصحاب المحلات من استغلال موسم عيد الأضحى ورفع أسعار الخدمات المقدمة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومغاسل السيارات.

جاء ذلك خلال تنبيه للبلدية على المحلات التي تشهد في مثل هذه المواسم إقبالا كبيرا في العيد واستغلالها للمستهلك، وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة طوال العام وأن من يخالف ذلك فسوف يكون عرضة لتطبيق النظام. وأشارت إلى أنه في حال وجود ملاحظة إبلاغ البلدية عن طريق الاتصال على رقم عمليات الأمانة 940.

يذكر أن البلدية ألزمت هذه المحلات بتسجيل تسعيرات خدماتها وعرضها في مكان بارز، وكثفت جولاتها من خلال قسم الرقابة الصحية، ووضعت ملصقات تحذيرية على المحلات لتنبيه مرتاديها في حال وجود ملاحظات من هذا النوع.

كما شددت البلدية على المحلات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا وعدم التهاون في ذلك، وفي حال وجدت مخالفة سيكون المحل عرضة للمخالفات المنصوص عليها نظاماً.