وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتغريم مستثمر مسلخ الأمانة النموذجي بالحد الأعلى لعدم جودة النظافة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن، ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته للاشتراطات الصحية المنصوص عليها في عقود التشغيل سوف يتم تطبيق الأنظمة بحقه وفق العقوبات المقررة، مع إعادة النظر في التعامل معه مجدداً ولن نسمح بأي تساهل أو تخاذل.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة للمسلخ، والاطلاع على جاهزيته، وسير العمل فيه، وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، فيما شاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي، وكذلك على المرافق وحظائر المواشي، وسوق الأعلاف، والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشدداً على تكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما يشهده خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والدخول عبر التطبيق الذي تم إطلاقه أخيرا لحجز موعد لذبح الأضحية والذي تم العمل به، كأحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، إضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقاً والتي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.