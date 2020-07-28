شهدت منطقة جازان هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة شملت معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية، وكانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، وذلك للتأكد من وضع الأودية، ورفع تقارير عن الحالة أولًا بأول حتى نهاية الحالة المطرية.

وأضاف، نظرا لورود عدد من البلاغات نتيجة هطول الأمطار في تلك المحافظات حيث تمت مباشرتها والتعامل معها في حينه.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والأودية والشعاب، وذلك للتأكد من وضعها ورصد أية حالات طارئة لا قدر الله.

وجدد العقيد الغامدي التحذير من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار للتقلبات والمتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه لاسمح الله.

وأهاب بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والاطلاع على ما يُبثّ من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.