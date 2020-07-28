كشفت لـ«عكاظ» أمانة الطائف أنها أغلقت أحد محلات بيع الفحم، بعد ظهور فيديو لإثنين من العمالة فيه يقومان برمي الأخشاب التالفة في مجرى السيل، ما يعد عملاً مستغرباً.

وأشارت الأمانة إلى أنها بصدد إحالتهما للجهات المختصة للتحقيق معهما ومعرفة نياتهما.

يذكر أن الطائف تشهد لليوم الرابع أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة تسببت في غرق عدد من الشوارع الرئيسية واخترقت عددا من الأحياء السكنية وبدت السيارات تطفو على سطح المياه الراكدة، وأغلقت عددا من الأنفاق، كما شهدت تلبكا مروريا.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أكد لـ«عكاظ» أنه تم رصد خمسة مواقع تحتاج لحلول جذرية، كما سيتم تنظيف مناهل تصريف المياه بعدد من العبارات.