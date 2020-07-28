تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي مشاريع الهيئة في المشاعر المقدسة والوقوف على اكتمال خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، معلنا بذلك جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.

وتدخل منشأة الجمرات في حج هذا العام بتشغيل طابقين (الدور الأرضي والثالث) لتفويج الحجاج ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، إذ تم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات وتوفير عربات الغولف لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المنشأة، وكذلك وضع ملصقات التباعد عند رمي الجمرات، واعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة لتقليل كثافة الحركة كإجراءات استثنائية ستسهم في سلاسة تفويج الحجاج للمنشأة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية الصحية المتبعة للمحافظة على سلامتهم أثناء الرمي.

وتفقد المهندس النفيعي مشاريع مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة، إذ تم تجهيز 35 مجمعاً لدورات المياه وتكاملها من جميع الخدمات الموفرة للحجاج في المشاعر المقدسة ووضع نقاط فرز للكشف الصحي وتوزيع المعقمات والكمامات على الحجاج خلال استخدامهم دورات المياه، كما تفقد مشروع رذاذ الماء في المشاعر المقدسة ومدى جاهزيته لتلطيف الأجواء وحفظ درجات الحرارة في الطرقات والساحات التي يوجد بها حجاج بيت الله الحرام.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة بهدف توحيد الجهود وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام.