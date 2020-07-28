أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بيع سند الأضحية عبر موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org، بقيمة 795 ريالا، أو من خلال حساباته البنكية في كل من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

وقد أطلق المشروع نوافذ إلكترونية تخاطب المستفيدين بلغات متعددة، وتمكنهم من شراء سندات الهدي، ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية. وأتمت إدارة مشروع الهدي والأضاحي الاستعدادات والتجهيزات في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة، لتنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام، كما أجرت التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية كافة الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وتحرص إدارة المشروع على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، إضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفديات.