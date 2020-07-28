صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض.

وقال: عند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور) حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب 300.000 ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.