أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة دون مقابل، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.