«الجوازات»: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة «الخروج النهائي» آليا لجميع الوافدين أخبار الثلاثاء 28 يوليو 2020 19:37 «عكاظ» (النشر الإلكتروني) 150 مشاهدة الجوازات السعودية < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (النشر الإلكتروني) أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة دون مقابل، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.