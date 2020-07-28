وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 1442، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهمات اللجنة بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهمات، منها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442، التحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب.

كما تضمنت المهمات الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة، ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.