كشف لـ«عكاظ» أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، تهيئة 66 مسلخاً ومطبخاً لاستيعاب نحو 30 ألف أضحية، موضحا أن الأمانة والبلديات هيأت 38 مسلخاً و28 مطبخاً لاستقبال نحو 13 ألف أضحية في يوم عيد الأضحى، فيما يستمر استقبال الأضاحي خلال أيام التشريق.

وأكد السواط تكثيف الرقابة الصحية على نقاط ذبح الأضاحي لضمان الصحة والسلامة والحد من الذبح العشوائي وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين، لافتا إلى أن الأمانة وضعت خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على المسالخ، لضمان الذبح وفقاً للاشتراطات الصحية السليمة.

وأضاف أن المسلخ سيستقبل الأضاحي بدءاً من يوم عرفة، وسيبدأ الذبح عند الساعة السادسة والربع من صباح يوم الجمعة حتى السادسة مساء يومياً.