أجرت قناة «اقرأ» الفضائية، لقاءات حصرية مع بعض قناصل الدول العربية في مدينة جدة، تمحورت حول الحج وقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول إقامة شعائر الحج هذا العام بشكل استثنائي.
إذ أعرب قنصل عام دولة فلسطين السفير محمود يحيى الأسدي، عن شكره وتقديره الخالص لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، للاهتمام البالغ في خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام عامة والحجاج الفلسطينيين بشكل خاص، كما طمأن الحجاج الفلسطينيين المسجلين في حج هذا العام أن أسماءهم محفوظة لحج العام القادم بإذن الله.
من جانبه، أكد قنصل عام جمهورية العراق مخلص علي رجب، على حكمة المملكة وقراراتها الصائبة في إقامة شعيرة الحج في هذه الظروف وبهذا العدد حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، منوهاً بتطور العلاقات السعودية العراقية في الوقت الحالي، مؤكداً دور المملكة العربية السعودية المحوري في المنطقة، كما قدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى الشعبين السعودي والعراقي والمسلمين كافة ومشاهدي قنوات «اقرأ» الفضائية حول العالم.
كما أشار القنصل العام للجمهورية اللبنانية وليد منقارة، على إجماع العالم الإسلامي مؤيداً لقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في إقامة الحج الاستثنائي بهذه الظروف مع الأخذ بالأسباب والإجراءات الوقائية، مؤكداً قدرة المملكة في إدارة الحجاج في السابق لأكثر من 3 ملايين حاج في البنية التحتية وإدارة الحشود والتنظيم الرائع دون حوادث كبيرة تذكر، كما أشاد بقنوات اقرأ الفضائية وتغطياتها للحج وبرامجها المنوعة، منوهاً بمتابعة قنوات «اقرأ» من اللبنانيين في العالم، مختتما كلمته بتهنئة خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد والشعبين السعودي واللبناني والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يذكر أن هذه اللقاءات الحصرية ستعرض على قنوات «اقرأ» الفضائية ضمن تغطياتها المباشرة خلال أيام الحج، كما ستعرض على مختلف مواقعها على السوشيال ميديا.