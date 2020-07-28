أجرت قناة «اقرأ» الفضائية، لقاءات حصرية مع بعض قناصل الدول العربية في مدينة جدة، تمحورت حول الحج وقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول إقامة شعائر الحج هذا العام بشكل استثنائي.

إذ أعرب قنصل عام دولة فلسطين السفير محمود يحيى الأسدي، عن شكره وتقديره الخالص لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، للاهتمام البالغ في خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام عامة والحجاج الفلسطينيين بشكل خاص، كما طمأن الحجاج الفلسطينيين المسجلين في حج هذا العام أن أسماءهم محفوظة لحج العام القادم بإذن الله.

من جانبه، أكد قنصل عام جمهورية العراق مخلص علي رجب، على حكمة المملكة وقراراتها الصائبة في إقامة شعيرة الحج في هذه الظروف وبهذا العدد حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، منوهاً بتطور العلاقات السعودية العراقية في الوقت الحالي، مؤكداً دور المملكة العربية السعودية المحوري في المنطقة، كما قدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى الشعبين السعودي والعراقي والمسلمين كافة ومشاهدي قنوات «اقرأ» الفضائية حول العالم.

كما أشار القنصل العام للجمهورية اللبنانية وليد منقارة، على إجماع العالم الإسلامي مؤيداً لقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في إقامة الحج الاستثنائي بهذه الظروف مع الأخذ بالأسباب والإجراءات الوقائية، مؤكداً قدرة المملكة في إدارة الحجاج في السابق لأكثر من 3 ملايين حاج في البنية التحتية وإدارة الحشود والتنظيم الرائع دون حوادث كبيرة تذكر، كما أشاد بقنوات اقرأ الفضائية وتغطياتها للحج وبرامجها المنوعة، منوهاً بمتابعة قنوات «اقرأ» من اللبنانيين في العالم، مختتما كلمته بتهنئة خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد والشعبين السعودي واللبناني والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن هذه اللقاءات الحصرية ستعرض على قنوات «اقرأ» الفضائية ضمن تغطياتها المباشرة خلال أيام الحج، كما ستعرض على مختلف مواقعها على السوشيال ميديا.